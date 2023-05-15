الانتخابات فى تايلاند.. المعارضة تكشف عن أولى مخططاتها بعد فوزها

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الإثنين، الضوء على الانتخابات في تايلاند، مشيرة إلى أنه بعد فوز انتخابي مذهل لأكبر حزبين معارضين حققا فيهما معًا أغلبية المقاعد في مجلس النواب، وبدأ الاثنان في التخطيط للمرحلة التالية في محاولتهما لاستبدال الحكومة التي يهيمن عليها الجيش.

ويسلط التقرير على رجل الأعمال بيتا ليمجارونرات البالغ من العمر 42 عامًا، الذي قاد حزبه Move Forward إلى المركز الأول، متجاوزًا معظم التوقعات، فقد تجاوز حزب Pheu Thai، شريكه المعارض، الذي كان مفضلًا لتصدر استطلاعات الرأي.

كما تعثر Pheu Thai على الرغم من القوة النجمية لـPaetongtarn Shinawatra، ابنة ثاكسين شيناواترا، رئيس الوزراء الشعبوي السابق الذي أطاح به انقلاب عسكري عام 2006 وهو القوة الدافعة وراء الحزب.

ومن جانبه، قال تيريل هابركورن، أستاذ الدراسات التايلاندية في جامعة ويسكونسن، "إن النصر الانتخابي الساحق الذي حققته حركة "موف فوروارد" و"فيو تاي" علامة حاسمة على أن الناخبين يريدون نظام حكم يقرر فيه الشعب، وليس الجيش مستقبلهم".

وأضاف: "الناخبون يريدون تايلاند مع حرية التعبير دون التجنيد العسكري الإجباري، وحيث يتم تقييم أصوات الناس وليس شيئًا يتم إسكاته أو شراؤه"، مشيرًا إلى أنه أجرى محادثات مع خمسة أحزاب أخرى بشأن تشكيل حكومة ائتلافية.

حيث سيكون لديهما 309 مقاعد في مجلس النواب إجمالًا، ما يوفر مزيدًا من الاستقرار مع شراكة 292 مقعدًا مع Pheu Thai كحليف وحيد، ويختار البرلمان رئيس وزراء جديد في يوليو، لذلك أمامه حوالي شهرين لإبرام اتفاق.

وقاد تايلاند على مدى السنوات التسع الماضية قائد الجيش السابق برايوت تشان أوتشا الذي استولى على السلطة في انقلاب عسكري عام 2014 وعاد لمنصب رئيس الوزراء بعد انتخابات 2019.

كما خاض الانتخابات لإعادة انتخابه يوم الأحد، لكنه يتحمل مسئولية الاقتصاد المتباطئ، والاستجابة الفاشلة لوباء الفيروس التاجي وإحباط الإصلاحات الديمقراطية- وهي نقطة مؤلمة خاصة مع الناخبين الشباب.

ويتحالف كل من Move Forward وPheu Thai في معارضتهما لتدخل الجيش المتكرر في السياسة، الذي ظهر في أكثر من عشرة انقلابات قام بها منذ عام 1932، عندما أصبحت تايلاند ملكية دستورية، ومؤخرًا في عامي 2006 و2014.

كما يؤيد كلا الحزبين إصلاح بعض جوانب الملكية، وهو موقف يثير حفيظة المؤسسة الملكية المحافظة التي تعتبر المؤسسة مقدسة، ونظرًا لأن Move Forward كان أكثر صراحة بشأن هذا الموضوع، فإنه يُنظر إليه على أنه متطرف في سياق السياسة التايلاندية السائدة.

ومع فرز جميع الأصوات تقريبًا يوم الإثنين، استحوذت Move Forward على 151 مقعدًا متوقعًا في مجلس النواب من خلال الفوز بأكثر من 24% من الأصوات الشعبية لـ400 مقعدًا في الدائرة الانتخابية، وأكثر من 36% من الأصوات لـ100 مقعد مخصص للتمثيل النسبي.