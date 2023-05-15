الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رابطة الأندية تدرس تعديل نظام إيقاف اللاعبين في الموسم الجديد

عامر حسين
عامر حسين

تدرس رابطة الأندية المحترفة، تعديل نظام الإيقاف في الموسم الجديد، بعد الهجوم الذي تعرضت له  في الموسم الحالى بسبب اللائحة التي تنص اعتبار كل بطولة مستقلة بذاتها في الإنذارات والإيقافات.

وكانت لجنة المسابقات قد أصدرت لائحة في المواسم الماضية، بحيث أى لاعب يحصل البطاقة الحمراء يتم فرضها عليه  في نفس البطولة التى حصل عليها، فلو حصل لاعب على بطاقة حمراء فى الدوري يتم إيقافه فى نفس البطولة حيث يحق له اللعب مع فريقه فى المباراة التي تليها  في بطولة كأس مصر أو كأس الرابطة وهو ما أثار غضب بعض الأندية.

وتدرس لجنة المسابقات حاليا، تعميم الكروت في جميع المسابقات بحيث لو حصل على طرد يتم إيقافه في المباراة التى تليها سواء كانت في نفس المسابقة أو مسابقة اخرى تخص رابطة الأندية.

واستقر عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف العام على لجنة المسابقات على إنهاء الدوري فى منتصف يوليو المقبل، بعد أن كان محدد أول يوليو نهاية الدوري بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية. 

ومن المقرر أن تعلن لجنة المسابقات بالاتفاق مع رابطة الأندية مواعيد الأسابيع الاخيرة في الدوري، وينتظر عامر حسين معرفة مصير الأهلي في دورى أبطال أفريقيا، بعد وضع الأهلي قدما في الدور النهائي  عقب الفوز على الترجي التونسى بثلاثة أهداف مقابل لاشىء.

بطولة كأس مصر رابطة الأندية المحترفة عامر حسين كأس الرابطة لجنة المسابقات اتحاد الكرة

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