بالأسماء.. إصابة 14 عاملًا جراء انقلاب ميكروباص بصحراوى قنا

أصيب 14 عاملًا، اليوم الاثنين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بجوار نقطة إسعاف الوطنية في مدينة قنا الجديدة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

البداية كانت بتلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كمين طيبة على الطريق الصحراوي الشرقي، في بندر قنا.

على الفور، انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد بهاء، مأمور قسم قنا إلى مكان الحادث وتبين بعد الفحص إصابة 12 شخصًا عمال في محطة كهرباء بقنا الجديدة، وجميعهم من قرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، إثر انقلاب ميكروباص بسبب انفجار الإطار الخلفي للسيارة.

والمصابون هم: علي معوض مبارك، 21 عامًا، جرح قطعى بالرأس طوله 25 سم، وخالد أبوالمجد قاسم، 41 عامًا اشتباه كسر بالكتف الأيسر، وسلامة حجاب مصطفى، يبلغ من العمر 29 عامًا، اشتباه كسر بالكتف الأيمن، ومصطفى عمر محمد، يبلغ من العمر 25 عامًا، اشتباه مابعد الارتجاج، ومحمد حمدان محمد، 34 عامًا، كدمات متفرقه بالجسم.

كما أصيب معوض مبارك جهلان، 52 عامًا، جرح قطعى بالرأس طوله 5 سم، وعرفة علي بشير، 34 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم وهشام فرج هشام، 21 عامًا، كدمات متفرقه بالجسم وحمادة عبدالهادي، 35 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد عيد أبوالقاسم، 19 عامًا، كدمات متفرقه بالجسم وإصابة حمادة خاطر إسماعيل، 31 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، وعمر أحمد نادي 22 عامًا، جرح قطعى بفروة الرأس طوله نحو 10سم، ومحمود كامل الطاهر، 32 عامًا، اشتباه كسر بالضلوع، وساهر عمر محمد، 32 عامًا، كدمات متفرقه بالجسم.

جار نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.