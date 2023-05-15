الحكم فى استئناف لاعب شهير على حبسه سنة لسرقة ورقة زواج عرفى 31 مايو

قررت محكمة جنح مستأنف الهرم، حجز استئناف لاعب كرة قدم شهير على حبسه سنة مع الشغل لسرقة ورقة زواجه العرفي، لجلسة 31 مايو للنطق بالحكم.

وعاقبت محكمة جنح الهرم، في وقت سابق، لاعب كرة شهيرا في القضية رقم 57069 لسنة 2022 جنح الهرم بالحبس سنه مع الشغل والنفاذ والمصاريف لاتهامه بسرقة عقد الزواج العرفي.

واتهمت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، فى بلاغ لقسم شرطة الهرم، لاعب كرة قدم، يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيا فى 5 مارس الماضى، بواسطة محام حددت هويته، والاستيلاء على ورقتى الزواج العرفى، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذى استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وأوضحت فى بلاغها، أنها أخبرت اللاعب باكتشافها حملها فى الشهر الرابع، وفوجئت عقب ذلك باستيلائه على الورقتين اللتين تثبتان زواجهما العرفى بمساعدة المحامى، لرفض اللاعب إثبات النسب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.