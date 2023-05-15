النيابة تستمع لأصدقاء ضحية الغرق أثناء التنزه في "نيل أوسيم"

استمع رجال مباحث الجيزة لأقوال اثنين من أصدقاء شاب تعرض للغرق في نهر النيل بأوسيم، وذكرا أنهما والضحية خلال التنزه في قارب بالنيل اختل توازنه وسقط في المياه، وتعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

وأضاف شهود الواقعة أنهما حاولا تقديم المساعدة للضحية وانتشاله إلا أنهما عجزا عن إنقاذه وأشارت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية.

كان بلاغ قد ورد إلى مديرية أمن الجيزة يفيد بغرق أحد الأشخاص في نهر النيل بأوسيم، لينتقل رجال المباحث لمحل الواقعة لإجراء التحريات وتبين أن شابًا أثناء تنزهه بصحبة أصدقائه، اختل توازنه وسقط بالنيل ليلقى مصرعه لعدم إجادته السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثة الشاب، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة المختصة التحقيق.