تقارير: نانت يُقرر فرض غرامة مالية على مصطفى محمد

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، أن نادي نانت الفرنسي، قرر فرض عقوبة على المهاجم مصطفى محمد، وذلك بسبب عدم مشاركته مع الفريق في مباراته أمام تولوز، لرفضه ارتداء قميص يحمل شعارات لدعم المثليين.

وحسبما ذكر موقع "Ouest-France"، أن مصطفى محمد لن يتم معاقبته رياضيًا، مشيرًا إلى أن اللاعب سيتعرض لعقوبة مالية.

وكانت وزارة الرياضة الفرنسية، قد طالبت في وقت سابق، الأندية باتخاذ عقوبات تجاه اللاعبين الذين يرفضون ارتداء القمصان التي تحمل شعار قوس قزح.

وأبلغ مصطفى محمد، الجهاز الفني لنانت، يوم أمس الأحد، رفضه المشاركة في المباراة، قبل ثلاثين دقيقة فقط من إعلان تشكيل الفريق، مشيرًا إلى أن المهاجم المصري، بقى في الفندق، بينما ذهب زملاؤه إلى الملعب.

وسيكون بإمكان المهاجم المصري، المشاركة مع نانت في مباراته المقبلة أمام مونبيليه، يوم السبت المقبل، في إطار الجولة السادسة والثلاثين لمسابقة الدوري الفرنسي.

وكان مصطفى محمد، قد أصدر بيانًا رسميًا، يوضح فيه تفاصيل عدم مشاركته مع نانت في مباراته أمام تولوز.

وقال مصطفى محمد، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر":"لم أشارك في مباراة تولوز ونانت اليوم. لا أريد أن أجادل على الإطلاق ولكن علي أن أوضح موقفي".

وأضاف:"احترام الاختلافات يعني احترام الآخرين واحترام الذات واحترام ما سيتم مشاركته وما سيبقى مختلفًا".

وتابع:"احترم كل الاختلافات. أحترم جميع المعتقدات والقناعات. يمتد هذا الاحترام إلى الآخرين ولكنه يشمل أيضًا احترام معتقداتي الشخصية".

واختتم مصطفى محمد:"نظرًا لجذوري وثقافتي وأهمية قناعاتي ومعتقداتي ، لم يكن من الممكن أن أشارك في هذه الحملة. آمل أن يتم احترام قراري ، وكذلك رغبتي في عدم المجادلة حول هذا الأمر وأن يعامل الجميع باحترام".