الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

آينتراخت فرانكفورت يتعاقد مع عمر مرموش حتى 2027

تعاقد عمر مرموش مع
تعاقد عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الإثنين، تعاقده رسميًا مع المهاجم المصري عمر مرموش، بداية من الموسم الجديد (2023-2024)، وذلك حسبما أعلن في بيان رسمي.

وقال النادي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا، سينضم إلى آينتراخت فرانكفورت، في صفقة انتقال حر، قادمًا من فولفسبورج، بعقد يمتد حتي يونيو عام 2027.

ومن جهته؛، عبر ماركوس كروش، عضو مجلس إدارة إينتراخت للرياضة، عن سعادته بتعاقد ناديه مع عمر مرموش، مشيرًا إلى أن اللاعب المصري سيكون إضافة قوية لهجوم فريقه.

وقال كروش، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي:"مع عمر مرموش، فقد وقعنا مع لاعب، ستعطي قدراته مرونة أكبر لهجومنا." 

وأضاف:"لقد أثبت عمر بالفعل جودته في الدوري الألماني ، ولكن في نفس الوقت لا يزال لديه إمكانات كبيرة للتطور أكثر. يسعدنا أننا تمكنا من إحضار مثل هذا اللاعب المثير والموهوب إلى أينتراخت فرانكفورت في صفقة انتقال مجانية".

وانضم مرموش، إلى صفوف في فولفسبورج عام 2017، قادمًا وادي دجلة، قبل أن يخوض تجربتين على سبيل الإعارة مع سانت باولي وشتوتجارت.

وشارك نجم منتخب «الفراعنة»، في 34 مباراة، خلال الموسم الحالي مع فولفسبورج (في كافة المسابقات)، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع هدفًا وحيدًا.

 

وانضم مرموش، إلى صفوف في فولفسبورج عام 2017، قادمًا وادي دجلة، قبل أن يخوض تجربتين على سبيل الإعارة مع سانت باولي وشتوتجارت.

وشارك نجم منتخب «الفراعنة»، في 34 مباراة، خلال الموسم الحالي مع فولفسبورج (في كافة المسابقات)، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع هدفًا وحيدًا.

وانضم مرموش، إلى صفوف في فولفسبورج عام 2017، قادمًا وادي دجلة، قبل أن يخوض تجربتين على سبيل الإعارة مع سانت باولي وشتوتجارت.

وشارك نجم منتخب «الفراعنة»، في 34 مباراة، خلال الموسم الحالي مع فولفسبورج (في كافة المسابقات)، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع هدفًا وحيدًا.

 

 

آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش فولفسبورج سانت باولي شتوتجارت

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