الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إنجي اليمانى: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء مهتمة بالمرأة

المشروعات الخضراء
المشروعات الخضراء

قالت إنجي اليماني، مدير برنامج الشمول المالي بالمجلس القومي للمرأة، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كانت مبادرة قد أقيمت العام الماضي من قبل وزارة التخطيط، وبالفعل تمت المبادرة، وكانت هناك نجاحات كبيرة جدًا، وضمن تلك المبادرة كانت هناك فئة مخصوصة للمرأة.

وأضافت اليماني، في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن المجلس القومي للمرأة كان له دور كبير فى المشروعات الخضراء الذكية، وبالفعل فاز بثلاث جوائز كبيرة لثلاث سيدات من ثلاث محافظات مختلفة العام الماضي ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء.

وأوضحت مديرة برنامج الشمول المالي بالمجلس القومي للمرأة، أن وزارة التخطيط تقوم بتدريب السيدات على نوعية وماهية المشروعات الخضراء الذكية، وذلك لدعم هذه النوعية من المشروعات مع تمكين المرأة اقتصاديًا، لافتة إلى أنه من ضمن مشروع برنامج الشمول المالي توجد مجموعات الادخار والاقتصاد الرقمي تريد الوصول إلى قيام السيدات بمشروعات خضراء تتضمن التكنولوجيا وتم توفير تطبيق يسهل عليهن التعامل دون التحرك من أماكنهن وتضييع الوقت.

اقتصادي الخضراء الذكية التكنولوجيا الخضراء برنامج الشمول المالي ثلاث محافظات

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