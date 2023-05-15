المؤبد لعاطل وزوجته بتهمة الاتجار فى المخدرات بالبدرشين

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المتهم «ر.ج.ب» وزوجته، ونجله، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه، بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار في دائرة قسم شرطة البدرشين.

تعود تفاصيل القضية رقم 1982 لسنة 2021 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهمين «ر.ج.ب»، وزوجته، ونجله، بإدارة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، مادة الهيروين المخدر وجوهر الحشيش، مُتخذين من سكنهم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن قيام المتهمين بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم، وعلى إثر ورود معلومات بمكان تواجد المتهمين انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة البدرشين، وتم ضبطهم وبحوزتهم كمية لمخدر الهيروين تزن كيلو ونصف جرام، ومبلغ مالي، وميزان، وسلاح ناري خرطوش، 5و هاتف محمولة.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.