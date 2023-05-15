الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 98 حالة تعد على أراضي الدولة في مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار حملات ازالة التعديات على أراضى الدولة بجميع نطاق المحافظة وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً. 

وأشار إلى أن مدن ومراكز المحافظة شهدت عددا من الحملات لإزالة  التعديات علي أراضي الدولة ضمن الموجة 21 خلال المرحلة الأولى ضمت إزالة ٩٨ حالة تعدى بجميع مدن المحافظة واستراد مساحة ٣١ الف و٢٨٥ م٢ بالتعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية ومديرية الأمن وكافة الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة.  

الإجراءات القانونية إزالة التعديات على أراضي الدولة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المتغيرات المكانية الوحدات المحلية حملات إزالة التعديات وحدة المتغيرات المكانية

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