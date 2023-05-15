الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 2 عثر بحوزتهما على 2.5 كيلو حشيش بالشروق

حبس
حبس

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم، حبس شخصين عثر بحوزتهما على 2,5 كيلو حشيش بمدينة الشروق.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها.

وتمكن رجال مباحث القاهرة القبض على شخصين عثر بحوزتهما على 2,5 حشيش بالشروق.

تعود البداية عندما تم  ضبط "شخصين" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام- هاتف محمول" وبسؤالهما أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الإجراءات القانونية التحريات الأمنية الشروق وبدر القانونية الكسب الغير مشروع المتهمين

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