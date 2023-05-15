الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رسميًا.. مجلس المهندسين يدعو أعضاء الجمعية العمومية لسحب الثقة من النبراوى

نقيب المهندسين
نقيب المهندسين

وجه مجلس نقابة المهندسين دعوة لأعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، لبحث سحب الثقة من نقيب المهندسين طارق النبراوي.

ووفقًا للدعوة فإن الجمعية العمومية سوف يتم عقدها الثلاثاء ٣٠ مايو بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر من الساعة ١٠ صباحًا حتى ٧ مساء، ويكون التصويت على بند وحيد وهو سحب الثقة من النقيب العام.

والمشاركة متاحة لأعضاء الجمعية العمومية المقيدين في جداول النقابة مسددي الاشتراكات حتى ٢٠٢١.

وكان قد أعلن المهندس محمد ماهر، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، عن موافقة المجلس في اجتماعه على تحديد إجراءات سحب الثقة من النقيب العام.

وقال ماهر، في تصريحات له: "تنعقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من نقيب مهندسي مصر يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023، وذلك بناء على الطلب المقدم من 1960 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية".

من ناحيته، أكد المهندس طارق النبراوي أن هذه الدعوة باطلة وغير قانونية ومصيرها البطلان من جانب القضاء، مشيرًا إلى أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك.

وأضاف: "من أصله فإن الطلب الآخر لسحب الثقة من النقيب منفردًا، لم يستوف إجراءاته القانونية بأن يكون على عريضة واضحة وأن يتم توثيقه أمام النقابة بطريقة معينة"، على عكس الطلب المقدم لسحب الثقة من النقيب والمجلس معًا.

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