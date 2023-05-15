الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خبير اقتصادي: مناقشة ملف التضخم على طاولة الحوار الوطني غدًا

الحوار الوطنى
الحوار الوطنى

يناقش الحوار الوطني، غدًا، بعض قضايا المحور الاقتصادي، الذي يضم 8 لجان فرعية، ومن المقرر عقد 4 جلسات بشأن هذا المحور، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويقول الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي أن أهم الملفات التي يجب أن تًطرح غدًا في الحوار الوطني هو ملف التضخم فهو الملف رقم واحد في الساحة الاقتصادية الآن. 

وأضاف الدكتور على الإدريسي في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه لابد من وضع حل للارتفاع المستمر في الأسعار لأن هذه نقطة هامة تهم جميع المواطنين هذه الأيام.

وأكد أنه لابد من يطرح ملف مستويات الدين العام وترتفع بشكل كبير، مشيرا إلى أنه من المهم ايضًا طرح مناقشات وحلول عن المنظومة التموينية لان الرهان على حجم السلع المقدمة وما يحصل عليه المواطن. 

وتُخصص جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والجلستان مدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.

وتشارك كافة فئات وأطياف الوطن في مؤتمر الجلسات النقاشية للحوار الوطني بقاعة مؤتمرات أرض المعارض و المقرر إذاعة فاعلياته على الهواء مباشرة وبحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية كافة لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني. 

وضمت الفئات التي أعلنتها إدارة الحوار الوطني كلًا من: أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، والمقررين والمقررين المساعدين باللجان، ومقدمي المقترحات بقضايا الحوار الوطني، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميين وكتاب الرأي، رؤساء الجامعات والمراكز البحثية، وأعضاء لجنة العفو الرئاسية، الشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، وغيرهم.

اقتصادية الجلسات النقاشية الجلسات النقاشية للحوار الوطني التموينية الحماية الاجتماعية الدكتور على الإدريسي الخريطة السياحية العفو الرئاسي العدالة الإجتماعية

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