لجنة التخطيط بالأهلى تناقش ملف الصفقات الجديدة والراحلين فى الصيف

تعقد لجنة التخطيط بالأهلي، برئاسة محسن صالح، اجتماعًا فى حضور محمود الخطيب، رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، ومارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول، خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل استعراض الترتيبات الخاصة بالموسم الجديد.

وكشف مصدر مسئول أن اللجنة تلقت تقريرًا من مارسيل كولر يتضمن احتياجاته للموسم الجديد والمراكز التى تحتاج للتدعيم في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضاف المصدر أن لجنة التخطيط ترغب فى مناقشة كولر في بعض الملفات المتعلقة بالمراكز التي يحتاج إليها بجانب الراحلين الذين يطلب الاستغناء عنهم أو إعارتهم خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة تسعى لتلبية احتياجات كولر خلال الفترة المقبلة وقبل فترة الإعداد بداية الموسم الجديد، لإزالة أي أزمات فنية تهدد بقاء المدير الفني مع الفريق.

من ناحية أخرى، يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الإثنين علي ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، قد منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 48 ساعة وذلك بعد العودة من تونس والفوز على الترجي بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب للدور نصف النهائي.

وكلف المدير الفني للأهلي الجهاز المعاون له بضرورة تجهيز برنامج استشفائي، وذلك من أجل تجهيز اللاعبين للقاء الإياب أمام الترجي التونسي مع تجهيز بعض اللاعبين العائدين من الإصابة لمنح البعض راحة في ظل ضغط المباريات الأخيرة.

ومن المقرر أن يدرس كولر مباراة الترجي للوقوف على بعض النقاط لعلاجها قبل لقاء الإياب، خاصة أنه أكد عقب اللقاء: رغم الفوز بثلاثية نظيفة على بطل تونس لم أكن سعيدًا في النصف ساعة منذ الدقيقة 15 وحتى نهاية الشوط الأول.. لقد تراجع مستوانا حينها وهذا قد يكون نتيجة نقص الخبرات لدى اللاعبين.

ويعقد كولر جلسة خاصة مع اللاعبين من أجل تجهيزهم نفسيًا ومعنويًا من أجل نسيان نتيجة مباراة الذهاب، خاصة أن الكرة دائمًا مليئة بالمفاجآت وأن الكرة تعترف بالعطاء داخل المستطيل الأخضر.