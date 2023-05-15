الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توزيع 70 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى مركز الشهداء بالمنوفية

توزيع كراتين على
توزيع كراتين على الأسر الأولى بالرعاية في المنوفية

وزعت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، بالتعاون مع جمعية الأورمان (70) كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بكنيسة مار جرجس بقرية زاوية الناعورة بمركز الشهداء فى محافظة المنوفية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، وحرصًا من على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً بمحافظة المنوفية، فضلا عن تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم، وفي إطار خطة الحماية الاجتماعية التي يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

شارك القمص ويصا باقي نجيب، راعي كنيسة مار جرجس بزاوية الناعورة  ووكيل مطرانية المنوفية، أهالي قرية زاوية الناعورة بمركز الشهداء بالمنوفية، فى توزيع الكراتين على الأسر غير القادرة والأولى بالرعاية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع الكراتين تم تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

ولفت الى أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

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