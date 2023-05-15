إصابة 5 مواطنين فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسيوط

أصيب 5 مواطنين، بينهم طفلان ووالدهما في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بمركز القوصية وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام.

البداية بتلقى اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم 2145 س ق ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إنقلاب السيارة بسبب انفجار الإطار الإمامي للسيارة.

أسفر الحادث عن إصابة 5 مواطنين، وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام، وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.