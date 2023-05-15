الخميس.. انطلاق معرض المدينة للكتاب 2023 بمشاركة "الناشرين المصريين"

ينطلق معرض المدينة المنورة للكتاب بدورته الثانية، الخميس المقبل، التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة بالسعودية، في المنطقة الجنوبية لمركز الملك سلمان الدولي للمعارض والمؤتمرات بالمدينة المنورة.

ومن المقرر أن يشارك في الدورة الثانية من معرض المدينة للكتاب أكثر من 300 دار نشر محلية وعربية ودولية على مساحة تتجاوز 15 ألف متر مربع، متيحًا لزواره فرصة لقاء الكُتّاب والمبدعين والأدباء، ضمن برنامج ثقافي ثري ما بين جلسات حوارية، وأمسيات شعرية لنخبة من شعراء الشعر النبطي والفصيح، ومسرحيات، ولقاءاتٍ في "حديث الكِتاب" مع المؤلفين المعروفين، والتي ستغوص فيما لا يُكتب في سطور الكتب، وتقرأ ما بين السطور والأفكار، ليجيب خلالها الكاتب عما يجول في أذهان قرائه، إلى جانب منصات توقيع الكتب؛ ليلتقي عبرها الكُتاب بالقُراء، وسيتمكن الزوار فيها من الحصول على إهداءات خاصة، واقتناء الإصدارات الحديثة والمميزة.

وستثرى الجلسات الحوارية ميادين الأدب والمعرفة والعلوم، بحيث تناقش قضايا معاصرة محلية وعالمية، وتتخللها ندوات ومحاضرات ثقافية، فضلا عن ورش العمل المخصصة التي ستثرى الملتقي في مختلف الموضوعات، وتدور في فلك عدد من المجالات التي تهمّ الزوار، في الوقت الذي سيتيح المعرض للمرة الأولى، ورش عمل لفئة الصم والبكم، لتلبية احتياجاتهم والاستفادة من مهاراتهم، وتأهيل المجتمع للتعامل مع هذه الفئة ودعم أولياء أمورهم.

وكان اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، كشف عن مشاركته في معرض المدينة الدولى للكتاب بالسعودية 2023، بدورته الثانية، والذي تنظمه هيئة معارض الكتب فى المملكة العربية السعودية.

وأوضح الاتحاد في بيان له، أنه تم تكليف إحدى الشركات لشحن إصدارات الناشرين المصريين المشاركين فى المعرض بسعر شحن 34 جنيها عن كل طرد صادر و17 ريالا سعوديا عن كل طرد مرتجع شاملا كافة المصاريف؛ مع العلم بأنه سيتم تحصيل جنيه واحد إضافى (لتنمية موارد الاتحاد) عن كل طرد صادر تحصله شركة الشحن من الناشر.