الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الخميس.. انطلاق معرض المدينة للكتاب 2023 بمشاركة "الناشرين المصريين"

الناشرين المصريين
الناشرين المصريين

ينطلق معرض المدينة المنورة للكتاب بدورته الثانية، الخميس المقبل، التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة بالسعودية، في المنطقة الجنوبية لمركز الملك سلمان الدولي للمعارض والمؤتمرات بالمدينة المنورة.

ومن المقرر أن يشارك في الدورة الثانية من معرض المدينة للكتاب أكثر من 300 دار نشر محلية وعربية ودولية على مساحة تتجاوز 15 ألف متر مربع، متيحًا لزواره فرصة لقاء الكُتّاب والمبدعين والأدباء، ضمن برنامج ثقافي ثري ما بين جلسات حوارية، وأمسيات شعرية لنخبة من شعراء الشعر النبطي والفصيح، ومسرحيات، ولقاءاتٍ في "حديث الكِتاب" مع المؤلفين المعروفين، والتي ستغوص فيما لا يُكتب في سطور الكتب، وتقرأ ما بين السطور والأفكار، ليجيب خلالها الكاتب عما يجول في أذهان قرائه، إلى جانب منصات توقيع الكتب؛ ليلتقي عبرها الكُتاب بالقُراء، وسيتمكن الزوار فيها من الحصول على إهداءات خاصة، واقتناء الإصدارات الحديثة والمميزة.

وستثرى الجلسات الحوارية ميادين الأدب والمعرفة والعلوم، بحيث تناقش قضايا معاصرة محلية وعالمية، وتتخللها ندوات ومحاضرات ثقافية، فضلا عن ورش العمل المخصصة التي ستثرى الملتقي في مختلف الموضوعات، وتدور في فلك عدد من المجالات التي تهمّ الزوار، في الوقت الذي سيتيح المعرض للمرة الأولى، ورش عمل لفئة الصم والبكم، لتلبية احتياجاتهم والاستفادة من مهاراتهم، وتأهيل المجتمع للتعامل مع هذه الفئة ودعم أولياء أمورهم.

وكان اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، كشف عن مشاركته في معرض المدينة الدولى للكتاب بالسعودية 2023، بدورته الثانية، والذي تنظمه هيئة معارض الكتب فى المملكة العربية السعودية.

وأوضح الاتحاد في بيان له، أنه تم تكليف إحدى الشركات لشحن إصدارات الناشرين المصريين المشاركين فى المعرض بسعر شحن 34 جنيها عن كل طرد صادر و17 ريالا سعوديا عن كل طرد مرتجع شاملا كافة المصاريف؛ مع العلم بأنه سيتم تحصيل جنيه واحد إضافى (لتنمية موارد الاتحاد) عن كل طرد صادر تحصله شركة الشحن من الناشر.

معرض المدينة المنورة للكتاب مركز الملك سلمان الدولي للمعارض معرض المدينة للكتاب الدورة الثانية من معرض المدينة للكتاب اتحاد الناشرين المصريين الناشرين المصريين

الأكثر قراءة

العائلة المالكة الأردنية تكشف عن شعار حفل زفاف الأمير حسين

سفير الاتحاد الأوروبي: مصر من أهم الدول الجاذبة للاستثمارات.. ونتعاون في كافة المجالات

اليوم.. انعقاد المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة

مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح معرض "نقوش معاصرة" ببيت السنارى

رئيس أكاديمية الشرطة: المؤتمر العلمي الأول هدفه الارتقاء بالمنظومة الأمنية

أبناء الإله حورس.. كشف أثرى جديد فى بنى سويف (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي