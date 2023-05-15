الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: الرئيس السيسي حقق طفرة غير مسبوقة فى قطاع الطرق والكبارى

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى

قالت النائبة رحاب موسي عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، استطاع تحقيق طفرة غير مسبوقة فى قطاع الطرق والكبارى، وكذا فى قطاع مرافق السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

وأضافت النائبة رحاب موسي فى تصريحات صحفية اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اطلع على الموقف التنفيذي لعملية تطوير وإعادة تأهيل خطىّ مترو الأنفاق، الأول بطول 44 كم، والثاني بطول 22 كم، إضافة إلى العمل الجاري لإنشاء الخط الرابع للمترو بطول 42 كم،.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الرئيس وجه بمزيد  من الاهتمام لتحسين مستوى الخدمة وصون هذا المرفق القومي المهم، ومواصلة العمل على توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى لمكونات المترو، في إطار الاستراتيجية العامة للدولة لتعزيز الصناعة الوطنية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسى يولى اهتمام خاص بتوطين الصناعة وهذا ما أكدته توجيهاته الأخيرة للحكومة بإعداد حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات، في عدد من المناطق الصناعية واللوجستية في مصر، لتشجيع تجارة الترانزيت وعمليات التصنيع والتصدير وإعادة التصدير، بهدف إعطاء دَفعة قوية لهذه القطاعات وزيادة مزاياها التنافسية، وتعظيم الاستفادة مما تم تشييده من بنية أساسية متطورة في هذا الصدد، وبما يسهم في زيادة حصة مصر في السوق العالمية للتجارة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات والصادرات المصرية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد عقد أمس اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل.

وبحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، فإن الرئيس اطلع على الموقف التنفيذي لعملية تطوير وإعادة تأهيل خطىّ مترو الأنفاق، الأول بطول 44 كم، والثاني بطول 22 كم، بالإضافة إلى العمل الجاري لإنشاء الخط الرابع للمترو بطول 42 كم، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بإيلاء الأهمية لتحسين مستوى الخدمة وصون هذا المرفق القومي الهام، ومواصلة العمل على توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى لمكونات المترو، في إطار الاستراتيجية العامة للدولة لتعزيز الصناعة الوطنية.

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