بحضور الفنان محمد شاكر.. العرض الأول لفيلم "أصل الحكاية" بنادى سينما المرأة

تنطلق في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين، فعاليات نادي سينما المرأة الذي ينظمة المركز القومي للسينما، وذلك بسينما الهناجر في ساحة دار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يقيم النادي العرض الأول لفيلم "أصل الحكاية"، من إنتاج المركز القومي للسينما، وإخراج دكتورة سهام عبد المنعم، وتصوير دكتور محسن أحمد.

يقام عرض فيلم "أصل الحكاية"، بحضور الفنان التشكيلي دكتور محمد شاكر، والناقد الفني سمير غريب مؤسس صندوق التنمية الثقافية، ودكتور وسيم السيسي، ومدير التصوير دكتور محسن أحمد، وعدد من السينمائيين والفنانيين، ويعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الكاتب الصحفي سيد محمود لمناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور.

الفنان التشكيلي محمد شاكر

وتدور أحداث فيلم "أصل الحكاية"، عن الفنان التشكيلي المبدع الدكتور محمد شاكر، العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، وهو فنان مبدع وله إبداعاتة الفنية من تصوير زيتي لجداريات وأعمال فسيفساء ولوحات من المخلفات المهملة كولاج.

وقدم متحف الفنان محمد شاكر الخاص المكون من 4 شقق تحتوي علي أعمال فنية مختلفة هدية للدولة تحت رعاية مكتبة الإسكندرية، كما يحتوي هذا المتحف علي كتب وشهادات التقدير والأوسمة التي حصل عليها، وكذلك رسائل الدكتوراة والماجستير التي أشرف عليها، وعرض مصور لكل أعماله الجدارية في كثير من المحافظات، وكذلك أعماله المتنوعة في كثير من البلدان.

يذكر أن المخرجة سهام عبد المنعم، خريجة المعهد العالي للسينما، وأستاذ سابق في أكاديمية الفنون، وعملت أستاذ بجامعة عفت في السعودية، وقامت بالتدريس في الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، وأخرجت أكثر من 30 عملًا تسجيليًا لمؤسسة الإنتاج الخليجي بالكويت لبرنامج عالم سمسم.

كما أخرجت سهام عبد المنعم، العديد من أفلام الرسوم المتحركة وحازت على جائزة الإخراج في مهرجان الأفلام التسجيلية سنة 1980 عن فيلم الأرقام رسوم متحركة أول فيلم تعليمي للطفل، كما أخرجت العديد من أفلام الرسوم المتحركة للتلفزيون المصري والمركز القومي للسينما، منها فيلم البلدوزر عن القضية الفلسطينة.

يشار إلى أن نادي سينما المرأة، يقيمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، وتحت إشراف فني للناقدة السينمائية أماني سمير.