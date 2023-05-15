الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أزهرى: "الترويج بأن المرأة ملهاش غير بيتها مخالف للشرع"

الدكتور هاني تمام
الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه بجامعة الأزهر

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الإسلام دعا إلى تعليم المرأة وعملها، لافتا إلى أن بعض الناس يروجون إلى أن المرأة ليس لها إلا بيتها ولا داعى لعملها وتعليهما وهذا مخالف لمنهج الإسلام. 

وأشاد خلال مداخلة هاتفية بقناة “الناس”، بطيببة تدعى رانيا يونس، عالجت مرضى في عدد من دول أفريقيا، والأخرى تدعى دنيا مجاهد، من حاصلة على دبلوم صنايع إلى معيدة بالجامعة، مؤكدا أن تشجيع عمل المرأة ومشاركتها في صناعة الحضارة هو تطبيق عملي لقواعد وضوابط الإسلام.

واستضاف برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، الأحد، فتاتين حققتا المستحيل بتحقيق حلمها فإحداهما طبيبة تدعى رانيا يونس، عالجت مرضى عدد من دول أفريقيا، والأخرى تدعى دنيا مجاهد، من حاصلة على دبلوم صنايع إلى معيدة بالجامعة. 

وقال تمام، إن "الإسلام مهد للمرأة إنها تصنع حضارة وتشارك فيها، وأنا بقول للفتاتين أنتم بتساعدوا على إظهار  صورة مصر بصورة مشرفة، وإن ديننا دين علم ودين حضارة، والتاريخ الإسلامي حافل بالنساء المشاركات فى الحضارة  ونفعهن يعود لهن ولغيرهم، إحنا فى خدمتكم، إنتم بتعملوا عمل مشرف". 

وتبث قناة «الناس» عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

 

 

عمل المرأة الإسلام الشرع الحضارة

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