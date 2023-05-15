رضوى زكى تناقش "قاهرة المماليك" بالنيل الثقافية.. الأربعاء

يستضيف الإعلامي خالد منصور في برنامجه "طقوس الإبداع" على قناة النيل الثقافية في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الأربعاء المقبل الباحثة الدكتورة رضوى زكي، حول كتابها "قاهرة المماليك.. من العمارة الإسلامية إلى البحث عن هوية وطنية مصرية".

كتاب "قاهرة المماليك.. من العمارة الإسلامية إلى البحث عن هوية وطنية مصرية"، للباحثة الدكتورة رضوى زكى، الحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية عام 2021 هو خامس إصدارات الكاتبة.

ويتناول الكتاب العمارة المملوكية فى القاهرة بعد انقضاء حكم المماليك، ويقتفي هذا الكتاب خلال أحد عشر فصلاً أثر عمارة المماليك فى مصر عبر مئات السنين، والدور الذى اكتسبته فى التاريخ المصرى القومى؛ بدءًا من تكوين هوِية معمارية إسلامية فى مصر على يد المماليك، ثم استمرار حضور العمارة المملوكية منذ دخول سلِيم الأول للبلاد في عام 1517 حتى نهاية حكم العثمانيين في مطلع القرن التاسع عشر، مرورًا بمرحلة القضاء نهائيًا على الممالِيك واستبعاد عمارتهم خلال حكم محمد علي باشا، إلى عودة ملامح العمارة المملوكية في طيات مشروع إسماعيل المعماري والعمراني للقاهرة لتكون "باريس الشرق"، وصولًا إلى عهد الملك فؤاد وظهور محاولات في عهده لتعميم الطِراز المعماري الإسلامي كطراز موحد للعمائر في مصر عرف باسم "طراز فؤاد الأول".

وبعد؛ فيما بين تاريخي انقضاء حكم المماليك 1517م على يد العثمانيين، إلى نهاية عهد الملك فؤاد الأَول عام 1936م، أي ما يزيد عن أربعة قرون، مرحلة اشتملت تغيرات جوهرِية متعاقبة شهدتها مصر، ومن خلال هذا الكتاب نحاول أن نفهم ماذا جرى في تلك العصور من أحداث غيرت مجرى الأمور في مِصْر بعمق، وأثرت على العِمَارَة الإِسلامِية بوجه عام، والمملوكية منها بوجه خاص.

والدكتورة رضوى زكي، باحثة أكاديمية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، مصر، وحاصلة على درجة دكتوراه الفلسفة في الآثار الإسلامية من جامعة الإسكندرية، نشر لها بعض الأبحاث المحكمة، فضلاً عن العديد من المقالات الثقافية في مجلات مصرية وعربية، كما أسهمت في دراسة وتحرير عدد من الدراسات الأكاديمية، واشتركت في عدد من المشروعات البحثية، وورش العمل التدريبية والندوات والمؤتمرات المحلية والدولية، وصل كتابها "إحياء علوم الإسكندرية من العربية إلى اليونانية" إلى القائمة الطويلة في جائزة الشيخ زايد للكتاب فرع المؤلف الشاب في الدورة الثالثة عشرة (2018-2019)، فاز كتابها "إرث الحَجَر: سيرة الآثار المنقولة في عمارة القاهرة الإسلامية" بجائزة أفضل كتاب في مجال الفنون (تاريخ الفن) في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته رقم 51 لعام 2020، فاز كتابها "مصريات عربية: حكايات وملامح من تراث مصر العربية" للباحثة بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية فرع التاريخ لعام 2020-2021.