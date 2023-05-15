بعد السقوط أمام برشلونة.. جماهير إسبانيول تقتحم الملعب للاعتداء على لاعبى البرسا

شهدت مباراة برشلونة ومضيفه إسبانيول، التي جمعت الفريقين في الجولة 34 من بطولة الدوري واقعة مؤسفة عقب انتهاء اللقاء.

وكان برشلونة قد توج رسميًا بلقب الدوري عقب الانتصار على إسبانيول بأربعة أهداف لهدفين.

وعقب انتهاء المباراة، احتفل لاعبو البرسا والجهاز الفني بعد التتويج رسميًا باللقب لكنهم فوجئوا بتصرف جماهير إسبانيول التي اقتحمت أرضية الملعب.

وحاول الجمهور الاعتداء على لاعبي برشلونة الذين هرولوا سريعًا إلى غرفة خلع الملابس.

الجماهير لم تكتف بذلك، بل حاولت الوصول إليهم قبل أن يتدخل الأمن ويمنع وجودهم في الملعب.

وبات إسبانيول قريبًا من الهبوط إلى القسم الثاني، حيث يحتل المركز التاسع عشر وقبل الأخير من جدول الترتيب برصيد 31 نقطة.