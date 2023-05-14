حسن والمأذون مزورين.. تفاصيل أقوال زوجة شاكوش أمام نيابة أكتوبر

قال فهد مرزوق، دفاع ريم طارق زوجة حسن شاكوش إن موكلته مثلت أمام نيابة أكتوبر أول لسماع اقوالها في اتهام شاكوش لها بنشر أخبار كاذبة وسرقة مشغولات ذهبية وأموال من شقة الزوجية.

وطالب دفاع زوجة حسن شاكوش أمام النيابة بالاستماع إلى أقوال المأذون في واقعة كون موكلته ليست بكرًا رشيد.

وقدم دفاع زوجة حسن شاكوش مستندات تثبت سلامة موقف زوجته واتهم زوجها والمأذون بالتزوير في أوراق رسمية.

ومثلت اليوم زوجة حسن شاكوش أمام جهات التحقيق للاستماع إلى أقوالها في البلاغ المقدم من زوجها يتهمها فيه بنشر أخبار كاذبة على السوشيال ميديا وسرقة مشغولات ذهبية وأموال من شقة الزوجية ونفت كافة الاتهامات الموجهة اليها مؤكدة ان زوجها هو من طردها من منزل الزوحية واستولى على قائمة منقولاتها وايصال امانة مقابل مؤخر الصداق.

وعقب الاستماع لاقوالها قررت النيابة اخلاء سبيل زوجة حسن شاكوش ومن المقرر استدعاء مطرب المهرجانات للاستماع إلى أقواله في البلاغ المقدم منه ضد زوجته.

وتلقى مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من مفتش المباحث، يفيد بحضور ريم طارق، 28 سنة، ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته "حسن شاكوش" لطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.