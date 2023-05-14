الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خالد الجندي يُلقي كلمة في عزاء محمود بكري

عزاء محمود بكري
عزاء محمود بكري

وصل منذ قليل، الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مسجد عمر مكرم بالتحرير في القاهرة، للمشاركة في عزاء الكاتب الراحل محمود بكري، وتقديم واجب العزاء لشقيقه الكاتب الصحفي والنائب مصطفى بكري والذي كان في استقبال المعزين منذ صلاة المغرب.

وحرص الجندي على إلقاء كلمة في عزاء محمود بكري، وأشاد بأخلاق ومسيرة الكاتب الراحل وتقدم له بالعديد من الدعوات وطالب المعزين بالدعاء له.

وبدأ مساء اليوم الأحد، عزاء الكاتب الصحفي الراحل محمود بكري، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير بالقاهرة، وذلك بحضور شقيقه النائب، والكاتب الصحفي مصطفى بكرى، الذي استقبل المعزين عقب صلاة المغرب.

وأعلن الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، عن إقامة عزاء لشقيقه الكاتب الصحفي محمود بكري وعضو مجلس الشيوخ، في القاهرة بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، عقب صلاة المغرب، وذلك بعد أن أقيم للفقيد عزاء على مدار 3 أيام في بلدتهما قرية المعنا، في "بندر قنا".

كان قد شيع الآلاف من أهالي محافظة قنا في مشهد جنائزي مهيب، جثمان الكاتب الصحفي، محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء الماضي، والذي كانت وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي، إثر وعكة صحية استمرت قرابة الـ70 يومًا.

وخرج العديد من النساء في شوارع قرية المعنا التابعة لمركز قنا، لتوديع النائب الراحل محمود بكري عقب وصول جثمانه من القاهرة، فيما ودعه البعض الآخر من النساء من شرفات المنازل.

وبدأ توافد المئات من أهالي مدن ومراكز محافظة قنا، في الساعات الأولي من صباح الأربعاء الماضي، إلي قرية المعنا بمركز قنا، مسقط رأس الراحل، انتظارًا لوصول الجثمان ودفنه في مقابر العائلة.

وتوفي الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ محمود بكري، بعد معاناة استمرت 70 يومًا مع المرض داخل مستشفى المعادي العسكري، ونعاه شقيقه الكاتب الصحفي مصطفى بكري: "أنعي أخي وشقيقى الغالى النائب الدكتور محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي بمستشفى المعادي العسكري، بعد فترة علاج زادت عن أكثر من 70 يومًا".

وقال: "سيشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبة (المعنا - بندر قنا)، عصر اليوم، بناءً على وصيته، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة، وسيحدد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة.. رحم الله أخى العزيز، وغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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خالد الجندي عزاء الراحل محمود بكري الراحل محمود بكري محمود بكرى مصطفى بكرى

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