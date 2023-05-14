رئيس لجنة الزراعة بالنواب يكشف أهمية التوسع الرأسى فى إنتاج المحاصيل الزراعية

قال هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه بسبب الظروف العالمية التي يمر بها العالم أجمع من نقص سلاسل الإمدادات الدولة المصرية أضافت مساحات للرقعة الزراعية والتوسع الرأسي في إنتاج المحاصيل الزراعية وخاصة الحبوب.

الدولة توسعت في زراعة القمح ووضعت محفزًا للفلاح

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الدولة توسعت في زراعة القمح ووضعت سعرا محفزا للفلاح وهو 1500 جنيه للإردب، وذلك لأننا كنا نستورد أغلب احتياجاتنا من الحبوب من روسيا وأوكرانيا.

وتابع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح اليوم موسم الحصاد لـ150 ألف فدان تمت زراعتها بالقمح في توشكى، و146 ألفا في شرق العوينات، و4 آلاف فدان في عين دالة، و4500 في واحة الفرارة، مشيرًا إلى أن هذه المساحة تقدر بـ 370 ألف فدان، وهي بمثابة إضافة كبيرة لسد الفجوة الاستيرادية للقمح، وفي الوقت نفسه توفر رغيف الخبر بالسعر المدعم.