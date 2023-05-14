الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة مكبرة.. إزالة 860 مخالفة إشغال طريق و35 فرش متنوع بكفر الدوار

الحملة
الحملة

قامت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء الدكتور عبد العزيز قطاطو، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية بشوارع المدينة وتسبب إزعاج للمواطنين، وذلك بتأمين من قوات شرطة كفر الدوار بقيادة اللواء حسام أبو الشيخ  مساعد مدير أمن البحيرة لفرقة شرطة كفر الدوار. 

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد ٨٦٠ مخالفة إشغال طريق "ثابت ومتحرك" و ٣٥ فرش متنوع للباعة الجائلين، بعدد من مناطق المدينة من بينها "شارع بور سعيد، شارع القسم القديم، شارع المحكمة، شارع أحمد عرابي، ومنطقة المستقبل"، حيث تم التحفظ على الإشغالات لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك من خلال إدارة مرافق البحيرة وقسم الإشغالات بالوحدة المحلية. 

من جانبه أكد  اللواء الدكتور عبد العزيز قطاطو رئيس مركز ومدينة كفر الدوار على تكثيف واستمرار حملات إزالة الإشغالات بشوارع المدينة، مع المتابعة المستمرة للمناطق التي تم إزالة الإشغالات بها، والتصدي لكافة صور احتلال الشوارع بما يسبب إزعاج للمواطنين وتعطيل الحركة المرورية. 

شارك في الحملة المقدم مروان البنا  نائب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، والمقدم محمد رسلان  رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار، والمقدم محمد كمال  وكيل إدارة المرافق بالبحيرة، والرائد عبد الحميد مرزوق - رئيس مباحث المرافق بالبحيرة.

ياتى ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وبناء على تكليفات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة كافة حالات إشغال الطريق وتسهيل الحركة المرورية وإنفاذ القانون، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار حملاتها المكبرة لإزالة الإشغالات وعودة الانضباط لشوارع المدينة. 

إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية اشغال طري إزالة الاشغالات احمد عرابى إجراءات القانونية

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