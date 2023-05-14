الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسام الخولى: المنافسة مع كوتة القائمة الواحدة ستصبح سهلة للأحزاب القوية فقط

حسام الخولي
حسام الخولي

قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن قواعد الحوار الوطني اشترطت على القوى السياسية عدم الحديث بشأن الدستور أو المؤسسات.

وأضاف الخولي، خلال حواره مع برنامج "الحوار الوطني" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن نظام الكوتة الانتخابي يقتضي تمثيلًا للمرأة نسبته 25%، وكذلك الشباب والعمال والفلاحين وذوي الهمم والأقباط والعاملين في الخارج، موضحًا أن الكوتة البرلمانية ستأخذ من 37% إلى 40% من مقاعد النواب.

وتابع: "المنافسة مع كوتة القائمة الواحدة ستصبح سهلة للأحزاب القوية فقط، والقائمة المطلقة أجبرت الأحزاب الضعيفة على دراسة القوانين وإنشاء نظام للانتخابات".

كوتة القائمة الواحدة نظام الكوتة حسام الخولي حزب مستقبل وطن اكسترا نيوز الحوار الوطنى

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