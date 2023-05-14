تصريح جديد من وزير التعليم بشأن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لابد على طلاب الثانوية العامة 2023 استلام أرقام الجلوس من المدرسة، مؤكدا على عدم الاعتماد فقط على طباعته من الموقع الالكتروني.

جاء ذلك، ردا على أحد استفسارات أولياء الأمور، عبر جروب "حوار مجتمعي تربوي" على تطبيق "واتس آب"، حيث جاء نص السؤال: "هل يمكن طباعة رقم الجلوس من الموقع ولا لازم الطلاب يستلموه من المدرسه؟".

وأجاب وزر التعليم على ولي الأمر قائلا: "لازم يستلموه من المدرسة".