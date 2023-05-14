الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تصريح جديد من وزير التعليم بشأن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023

وزير التعليم
وزير التعليم

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لابد على طلاب الثانوية العامة 2023 استلام أرقام الجلوس من المدرسة، مؤكدا على عدم الاعتماد فقط على طباعته من الموقع الالكتروني.

جاء ذلك، ردا على أحد استفسارات أولياء الأمور، عبر جروب "حوار مجتمعي تربوي" على تطبيق "واتس آب"، حيث جاء نص السؤال: "هل يمكن طباعة رقم الجلوس من الموقع ولا لازم الطلاب يستلموه من المدرسه؟".

وأجاب وزر التعليم على ولي الأمر قائلا: "لازم يستلموه من المدرسة".

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