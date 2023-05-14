رئيس "المصريين الأحرار": القائمة المطلقة تقوم على إعداد قائمة "يا تنجح كلها يا تسقط كلها"

قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن جلسات الحوار الوطني تزامنت مع مؤتمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبدء موسم حصاد القمح في شرق العوينات.

وأضاف خليل خلال حلوله ضيفًا على برنامج "الحوار الوطني" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن مصر تعمل في ظروف صعبة جدًا لكنها تسير بتقدم شديد جدًا، موضحا أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى التكاتف.

كما أشار رئيس حزب المصريين الأحرار إلى أن جميع القوى السياسية كانت موجودة في جلسات الحوار الوطني اليوم؛ لمناقشة النظم الانتخابية الأمثل لتلك المرحلة.

وتابع: "إحنا كحزب المصريين مررنا بكل النظم الانتخابية ولكن الانطباع العام أن البداية جيدة وكل الموجودين تحدثوا بحرية".

واستكمل أن النظم الانتخابية جزء صغير جدًا من العملية السياسية وتنشيطها وتقوية الأحزاب، موضحًا أن ضعف الثقافة الحزبية السياسية سببه التراكمات التاريخية التي أدت إلى غياب الحياة السياسية.

عصام خليل: السياسة هدفها الرئيسي إسعاد الناس وتحقيق رفاهية الشعب

واستكمل: "السياسة هدفها الرئيسي إسعاد الناس وتحقيق رفاهية الشعب"، مؤكدًا أن مصر مرت بنظام الانتخابات المختلط بين القائمة النسبية والفردي ثم القائمة الواحدة والقائمة المطلقة والمرشحين الأفراد.

وأوضح أن القائمة المطلقة تقوم على إعداد قائمة "يا تنجح كلها يا تسقط كلها"، مشيرًا إلى أن ما يميز القائمة النسبية التي تتيح تمثيلًا للجميع أنها تراعي ظروف البلد.

كما انتقد نظام الانتخابات الذي يقوم على إجراء التصويت لمجلس النواب ثم مجلس الشيوخ، موضحًا أنه فيه إرهاق لميزانية الدولة ووزارة الداخلية والقضاء والإعلام وكذلك المصريين في الخارج.