الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

البحث عن هوية جثة غريق من مياه النيل فى منشأة القناطر

جثة
جثة

نقلت سيارات الإسعاف جثة شاب عثر عليها طافية بمياه النيل بمنطقة المناشي دائرة مركز شرطة منشأة القناطر بعد أن انتشلتها قوات الإنقاذ النهري بالجيزة الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام لمعاينتها والتعرف عليها.

بداية الواقعة عندما تلقي مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيه بلاغا بالعثور على جثة طافية بمياه النيل بمنطقة المناشي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب لا يحمل أوراقا تدل على هويته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة من خلال فحص بلاغات التغيب وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم الأحد 14-5-2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

مواعيد قطارات مرسى مطروح من القاهرة والإسكندرية وأسعارها 2023

"عذاب 8 سنوات انتهى بمأساة".. القصة الكاملة للعثور على هيكل عظمى لطفل بدمياط

الخطيب ومحمد منير يشاركان فى عزاء النائب محمود بكرى (صور)

اعتماد 13 مؤسسة تعليمية جديدة ضمن اعتماد الجودة فى دمياط

"الزراعة" تعلن حجم إنتاج مصر من التمور وكميات التصدير للخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة