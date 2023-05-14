البحث عن هوية جثة غريق من مياه النيل فى منشأة القناطر

نقلت سيارات الإسعاف جثة شاب عثر عليها طافية بمياه النيل بمنطقة المناشي دائرة مركز شرطة منشأة القناطر بعد أن انتشلتها قوات الإنقاذ النهري بالجيزة الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام لمعاينتها والتعرف عليها.

بداية الواقعة عندما تلقي مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيه بلاغا بالعثور على جثة طافية بمياه النيل بمنطقة المناشي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب لا يحمل أوراقا تدل على هويته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة من خلال فحص بلاغات التغيب وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.