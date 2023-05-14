الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح ثلاثة مشروعات تعليمية جدد في احتفالات عيد دمياط القومي

تعليم دمياط
تعليم دمياط

واصلت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها، بافتتاح معهد سيف الدين الابتدائي بقرية المداخن بناحية سيف الدين بمركز الزرقا، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والشيخ وسيم السيسى رئيس المنطقة الأزهرية.

وتفقدت "المحافظ" المبنى المُنشأ حديثا بعد مشاركة أحد الاهالى بقطعة الأرض، وضم فصول دراسية ومعامل وقاعات ، حيث أشادت بالمستوى التنفيذى لاقامة وتجهيز هذا الصرح التعليمى.

كما أشادت بجهود الأزهر الشريف منارة العلم والعلماء تحت قيادة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والتى ساهمت فى تحقيق نقلة كبير بقطاع التعليم الازهرى بكافة مراحله لإعداد جيل قوى قادر على استكمال مسيرة البناء والتنمية، كما اشادت بجهود الأهالى للتعاون مع مؤسسات الدولة لدعم كافة الأعمال التى يتم تنفيذها.

وافتتحت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مشروع توسعات مدرسة عباس الكيال الابتدائية بقرية شرمساح، خلال الجولة التى أجرتها صباح اليوم فى إطار الاحتفالات بالعيد القومى لمحافظة دمياط.

وخلال الافتتاح الذى حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وعلى عبد الرؤوف مدير مديرية التربية والتعليم والمهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، تفقدت "المحافظ" المبنى الذى ضم فصول دراسية وقاعات، واطلعت على ما شهده من أعمال توسعات بعدد 9 فصول ليصل إجمالي عدد الفصول بالمدرسة 21 فصلا.

تعليم دمياط وكيل تعليم دمياط دمياط محافظة دمياط

الأكثر قراءة

"مش معايا فلوس".. مسجل يعترف بتفاصيل قتل خالته وزوجها وحرق جثتيهما بالعمرانية

تفاصيل اجتماع نائب محافظ مطروح مع الأجهزة التنفيذية وأصحاب المشاريع بسيوة

"قتل شقيقته فى الفيوم".. إحالة أوراق جزار إلى المفتى

مصير مجهول.. القصة الكاملة لقتل شاب أمه في البحيرة

التحريات الأولية: جرعة هيروين زائدة وراء مصرع شاب بالخانكة

استمرار حبس سائق دهس طالبا وأصاب آخر بمنطقة النزهة بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة