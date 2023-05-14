افتتاح ثلاثة مشروعات تعليمية جدد في احتفالات عيد دمياط القومي

واصلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها، بافتتاح معهد سيف الدين الابتدائي بقرية المداخن بناحية سيف الدين بمركز الزرقا، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والشيخ وسيم السيسى رئيس المنطقة الأزهرية.

وتفقدت "المحافظ" المبنى المُنشأ حديثا بعد مشاركة أحد الاهالى بقطعة الأرض، وضم فصول دراسية ومعامل وقاعات ، حيث أشادت بالمستوى التنفيذى لاقامة وتجهيز هذا الصرح التعليمى.

كما أشادت بجهود الأزهر الشريف منارة العلم والعلماء تحت قيادة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والتى ساهمت فى تحقيق نقلة كبير بقطاع التعليم الازهرى بكافة مراحله لإعداد جيل قوى قادر على استكمال مسيرة البناء والتنمية، كما اشادت بجهود الأهالى للتعاون مع مؤسسات الدولة لدعم كافة الأعمال التى يتم تنفيذها.

وافتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مشروع توسعات مدرسة عباس الكيال الابتدائية بقرية شرمساح، خلال الجولة التى أجرتها صباح اليوم فى إطار الاحتفالات بالعيد القومى لمحافظة دمياط.

وخلال الافتتاح الذى حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وعلى عبد الرؤوف مدير مديرية التربية والتعليم والمهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، تفقدت "المحافظ" المبنى الذى ضم فصول دراسية وقاعات، واطلعت على ما شهده من أعمال توسعات بعدد 9 فصول ليصل إجمالي عدد الفصول بالمدرسة 21 فصلا.