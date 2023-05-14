الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جابر القرموطى عن حصاد القمح بحضور الرئيس: مشهد مفرح ونغمة تطمئن القلب

جابر القرموطي
جابر القرموطي

عبر الإعلامي جابر القرموطي عن سعادته بمشاهدة حصاد محصول القمح بشرق العوينات بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وتأكيده على أن البلد سيقوم بالمزيد من المشروعات.

سنحقق الاكتفاء الذاتي من القمح قريبًا

وأضاف خلال حلقة برنامج "مانشيت"، والمذاع عبر فضائية cbc، أن أفضل نغمة تطمئن القلب هي نغمة الحديث عن الحصاد والمحاصيل والنماء والتخطيط ونظم الري، وكذلك حديث الرئيس مع رجال الأعمال، مؤكدًا أنه خلال فترة وجيزة سنكون معتمدين اعتمادًا كليًا على القمح ونحقق الاكتفاء الذاتي منه خلال السنوات المقبلة. 

وتابع "القرموطي" أن الأراضي التي شهد الرئيس حصادها اليوم هي في الجزء الجنوبي الغربي بالوادي الجديد على بعد 500 كيلو متر من بحيرة ناصر والتربة غنية جدًا وخالية من الملوثات، ولدينا 528 ألف فدان مقسمة لقطع تنتج محاصيل متنوعة تقدر بنحو 3 ملايين طن سنويًا.

 

جابر القرموطي الرئيس عبدالفتاح السيسي حصاد محصول القمح بشرق العوينات نغمة تطمئن القلب

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