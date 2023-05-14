استعدادًا لطرحه بالسينمات.. إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم "19 ب"

طُرح الرسمي لفيلم "19 ب" للمخرج أحمد عبدالله السيد؛ تمهيداً لعرضه المرتقب يوم 31 مايو، يبدأ الإعلان الرسمي بموسيقى رصينة قبل ظهور سيد رجب، يلعب فيها دور الحرس القديم في فيلا مهجورة، يقتحم سياسي يلعب دوره أحمد خالد صالح منطقة الحجر الصحي الخاص به ويبدأ القتال، وبينهما تلعب ناهد السبيعي دور ابنة حارس الفيلا.

العرض العالمي الأول لفيلم 19 ب

عرض الفيلم لأول مرة عالميًا في برنامج الفيلم الأفريقي بمهرجان مينيابوليس سانت بول السينمائي بحضور المخرج، وشارك في مهرجان هوليوود للفيلم العربي، ودخل المنافسة الرسمية في مهرجان مالمو للفيلم العربي.

جوائز فيلم 19 ب

حصل فيلم "19 ب" على ثلاث جوائز في مسابقة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الرابع والأربعين للأفلام الطويلة، وحصل الفيلم على جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (FIPRSI)، وجائزة أفضل فيلم عربي، وجائزة هنري بركات لأفضل مساهمة فنية، قدمها مدير التصوير مصطفى الكاشف.

أبطال فيلم 19 ب

الفيلم من بطولة سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السبيعي ، فدوى عابد ومجدي عطوان، هذا هو التعاون الثالث للمخرج أحمد عبد الله مع فيلم كلينك ، بعد فيلمي Microphone (2011) و Farsh وGhata (2013).

أحداث فيلم 19 ب

يقع في فيلا قديمة هجرها سكانها منذ عقود، يعيش حارس قديم حياة عادية جدًا، معزولًا عن العالم الخارجي المجنون معظم اليوم، حتى يجد نفسه مضطرًا لمواجهة مواجهة غيرت حياته.