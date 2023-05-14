اليوم العالمي للأسرة.. كيفية تكوين أسرة مثالية وناجحة؟

يوافق الغد الاحتفال السنوي العالمي بيوم الأسرة، والذي خصص له 15 مايو من كل عام، من أجل التشارك وإفشاء السلام في العالم، وذلك لتقليل نسب الطلاق والانفصال، وتوطيد العلاقات بين أفراد الأسرة.

ما السبب وراء تخصيص يوم عالميًا للأسرة؟

في عام 1993، أصدرت الأمم المتحدة قرارًا لإظهار تصميم المنظمة على تشجيع تحسين مستويات المعيشة والتقدم الاجتماعي للأسر في جميع أنحاء العالم.

وفي عام 1994، أعلنت الأمم المتحدة رسميًا اليوم العالمي للأسر استجابةً للهياكل الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة التي تؤثر على استقرار الأسر، حيث يتم الاحتفال بهذا اليوم لزيادة الوعي بأهمية الأسر والجوانب المختلفة التي تؤثر سلبًا على هذه الوحدة.

تقرر الأمم المتحدة في كل عام موضوع اليوم الدولي للأسرة، وهذا يساعد على تحديد الاتجاه العام للقضايا التي سيتم تسليط الضوء عليها، حيث يتغير الموضوع كل عام اعتمادًا على التحديات والتطورات الجديدة، ففي السطور التالية نقدم عدد من النصائح الذهبية لتكوين أسرة مثالية، وفقًا لما ذكره موقع "family lives".

الموازنة بين العمل والحياة المنزلية:

ليس من السهل موازنة العمل والحياة المنزلية، ولكن الطريقة التي تدير بها يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في علاقتك مع أفراد أسرتك، فإن تحقيق التوازن بين العمل والمنزل، من أساسيات تكوين أسرة مثالية.

اعتني بنفسك:

غالبًا ما يقضي الآباء كل وقتهم في رعاية أي شخص آخر في العائلة وينسون أنفسهم، فإذا لم تعتني بنفسك، فقد ينتهي بك الأمر بالشعور بالتعاسة والاكتئاب، ولن تتمكن من منح أطفالك الدعم الذي يحتاجون إليه.

وضع الحدود:

غالبا ما نستخدم حدود لحماية الأطفال من الأذى أو الخطر، ولكن من المهم أن تحاول شرح سبب وجود هذه الحدود، بدلاً من إصدار الأوامر، فإن شرح سبب أهمية التعليمات سيساعد طفلك على الفهم وبالتالي التعاون.

كن مرنًا:

يريد الأطفال فقط قضاء الوقت مع والديهم، فمن الجيد أن يكون لديك روتين، لكنه ليس نهاية العالم إذا تمت مقاطعته من وقت لآخر من أجل المتعة والألعاب مع أطفالك.