الأحد 14 مايو 2023
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رابط موقع النيابة العامة للمرور والمخالفات 2023 برقم اللوحة مجانا

النيابة العامة
النيابة العامة للمرور والمخالفات 2023

رابط موقع النيابة العامة للمرور والمخالفات 2023 برقم اللوحة مجانا يستمر بحث المواطنين عنه من قائدي السيارات أو الدراجات النارية في جميع محافظات مصر، للاطلاع على خطوات الاستعلام ومعرفة قيمة المخالفات المرورية لدفعها بشكل فوري حتى لا يتعرض لإيقاف أو سحب الرخصة الخاصة بالقيادة.


طرق الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة

  • يجب على المستعلم  الدخول على لينك الكشف عن مخالفات المرور اضغط هنــــــــــــــــا 
  • يجب على المستعلم  الدخول على لينك الاستعلام عن قيمة المخالفة، سواء من خلال رقم السيارة أو الدراجة النارية.

خطوات الكشف عن مخالفات المرور إلكترونيا


يذكر أنه عبر إدخال رقم المركبة أو الدراجة النارية، يستطيع أي مواطن مصري الكشف عن مخالفات المرور، وذلك عبر الخطوات الآتية:

  • يجب على المستعلم الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices
  • يجب على المستعلم الضغط على أيقونة «خدمات نيابات المرور».
  • يجب على المستعلم  اختيار أيقونة «الاستعلام عن مخالفات المرور».
  • يجب على المستعلم اختيار نوع المركبة سواء كانت سيارة أو دراجة نارية.
  • يجب على المستعلم  إدخال البيانات المطلوبة .
  • يجب على المستعلم اختيار أيقونة «إجمالي المخالفات».
  • يجب على المستعلم  إدخال الرقم القومي بدقة، ثم إدخال رقم الهاتف المحمول.
  • يجب على المستعلم  انتظار رسالة إلكترونية بقيمة المخالفات المرورية.
  • وأخيرا يجب على المستعلم  طلب شهادة مخالفات.

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موقع النيابة العامة للمرور والمخالفات 2023.. استعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم اللوحة

موقع النيابة العامة.. الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

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