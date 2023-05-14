الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لطلاب الأول الثانوي بـ"القاهرة".. ننشر المراجعة النهائية في مادة اللغة الإنجليزية

المعلم صلاح عبد الله
المعلم صلاح عبد الله

يخوض طلاب الصف الأول الثانوي امتحان اللغة الإنجليزية غدا الاثنين، وإيمانا من «الدستور» بمصلحة الطلاب، ننشر مراجعات نهائية فى جميع المواد لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

ونرصد في التقرير التالي مراجعة «الإنجليزية» لكبير معلمى اللغة الإنجليزية صلاح عبد الله:

 

وكانت قد اعتمدت مديرية التربية والتعليم فى القاهرة جدول امتحانات الصف الأول الثانوي وهو كالتالي: 

- يوم السبت 6 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهراً لمدة 3 ساعات. 

- يوم الإثنين 8 مايو 2023: امتحان مادة الفلسفة والمنطق من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف. 

- يوم الأربعاء 10 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف. 

- يوم السبت 13 مايو 2023: امتحان مادة الجغرافيا من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف. 

- يوم الإثنين 15 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11.30 صباحًا لمدة ساعتان ونصف.

- يوم الأربعاء 17 مايو 2023: امتحان مادة الكيمياء من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف. 

- يوم السبت 20 مايو 2023: امتحان مادة الفيزياء من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف. 

- يوم الإثنين 22 مايو 2023: امتحان مادة التاريخ من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف. 

- يوم الأربعاء 24 مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

- يوم الخميس 25 مايو 2023: امتحان مادة الأحياء من الساعة 9 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا لمدة ساعة ونصف.

الثاني الثانوي الأول والثاني الثانوي الأول والثاني الاول الثانوى الانجليزي التربية والتعليم الصفين الأول والثاني الثانوي الصف الأول الثانوي

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