الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عضو بحزب مستقبل وطن لـ"الدستور": توصيات الحوار الوطني سيشعر بها المواطن البسيط ( فيديو)

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال ياسر الهواري نائب بمجلس الشعب وعضو بحزب مستقبل وطن، خلال حواره مع الدستور على هامش أولى جلسات الحوار الوطني، التي دارت حول مناقشة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، إن الحوار الوطني شسء لطيف جدًا، ويدعوا للفخر، سعداء لحديث أطراف الحياة السياسية مع بعضهم البعض، وأن الجلسات مثمرة جدًا لتعبير ممثلين الحياة السياسية عن أرائهم بشكل واقعي جدًا

وأشار نائب بمجلس الشعب وعضو بحزب مستقبل وطن، إلى أن الحوار الوطني سيعمل بشكل دءوب على توصيل رأس الشارع للقيادة السياسية، لإيجاد حلول واضحة، وأمد أن أثار الحوار الوطني سيلاحظها المواطن البسيط قبل السياسي، ونوهه أن التوصيات التي يتم تداولها في الحوار الوطني ستنعكس على الحياة الاقتصادية للمواطن البسيط، لأنها السياسة هي الوجه الثاني للاقتصاد.

يأتي ذلك في ظل أنعقاد أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطني، المنعقدة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بالمحور السياسي، وترأست جلسة لجنة حقوق الإنسان لمناقشة القضاء على كافة أشكال التمييز، الدكتورة نيفين مسعد، وخصص مجلس أمناء الحوار الوطنى، الأحد لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستين الآخرتين لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.


ومن المقرر أن تعقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديموقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة، بحضور ممثلين عن كل المشاركين في الحياة السياسية من أطياف الشعب.

 

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