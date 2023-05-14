الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تنويه مهم من "الأوقاف" بشأن صك الأضحية: 5 آلاف جنيه للمستورد

مختار جمعة
مختار جمعة

قررت وزارة الأوقاف أن يكون سعر صك الأضحية المستورد بها 5 آلاف جنيه، وسعر الصك البلدي بها 8 آلاف جنيه، ومن أراد الحصول على صك مستورد عليه دفع الخمسة آلاف جنيه عبر الحسابات البنكية المخصصة لذلك، أو البريد المصري، أو خدمة فوري، على النحو الموضح أدناه، أو الحصول على إيصالين قيمة كل إيصال 2500 جنيه.

وأوضحت أنه من أراد الحصول على صك بلدي عليه دفع الثمانية آلاف جنيه عبر الحسابات البنكية المخصصة لذلك أو البريد المصري أو خدمة فوري على النحو الموضح أدناه، أو الحصول على إيصالين قيمة كل إيصال 4000 جنيه، وذلك اعتبارًا من تاريخه.

أما من يريد أن يسهم في توفير اللحوم للأسر الأولى بالرعاية من خلال صكوك الإطعام فله ما يشاء من الصكوك بقيمة 300 جنيه أو 2500 جنيه أو 4000 جنيه أو التبرع بما يشاء من مبالغ عبر الحسابات الموضحة أدناه أو من خلال خدمة فوري. سائلين الله، عز وجل، أن يوفقنا جميعًا للإسهام في التكافل المجتمعي وتوفير اللحوم للأسر الأولى بالرعاية، وأن يتقبل منا جميعًا صالح الأعمال.

وللمشاركة في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف عبر أرقام الحسابات التالية:
‏البنك المركزي حساب رقم: 2 / 22222 / 450 /9
‏بنك مصر حساب رقم: 1400001009999999
‏البنك الأهلي حساب رقم: 0013070465285400014
‏البنك الزراعي المصري حساب رقم: 919002000155711006
‏البريد المصري حساب رقم: 0163600034039818
‏أو من خلال خدمة فوري دهب.
أو اتصل أو أرسل رسالة على الأرقام التالية: (01015711280- 01146702020- 01552563217- 01223344789)، يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت.

وزارة الأوقاف الصك البلدي الحسابات البنكية البريد المصري

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