الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بجانب مصطفى محمد.. لاعبو تولوز يرفضون خوض لقاء نانت بسبب "المثليين"

مصطفى محمد
مصطفى محمد

تواصلت الإثارة قبل مباراة نانت وتولوز في الدوري الفرنسي، التي تنطلق بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ35.

وكان نجمنا المصري مصطفى محمد مهاجم نانت خرج من قائمة الفريق، بعدما رفض المشاركة في تشكيل الفريق والمشاركة بقميص دعم “المثليين".

وبجانب مصطفى محمد، رفض أيضًا العديد من اللاعبين المسلمين الأساسيين في قوام تولوز خوض اللقاء بسبب نفس السبب.

وتقرر تأجيل انطلاق مباراة تولوز وضيفه نانت في الدوري الفرنسي لساعة ونصف الساعة بعد الاشتباه بحقيبة في الملعب.

مصطفى محمد، أبلغ الجهاز الفني لنانت، رفضه المشاركة في المباراة، قبل ثلاثين دقيقة فقط من إعلان تشكيل الفريق، مشيرًا إلى أن المهاجم المصري، بقى في الفندق، بينما ذهب زملاؤه إلى الملعب.

وكان نانت، قد خسر أمام ضيفه ستراسبورج، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي كانت قد جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين للمسابقة، وافتتح حبيب ديالو التسجيل لستراسبورج في الدقيقة 26، وسجل حبيب ديارا الهدف الثاني لستراسبورج في الدقيقة 47، مؤمنًا انتصار فريقه في مباراة اليوم.

نانت تولوز الدوري الفرنسي مصطفى محمد المصري مصطفى محمد

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