وزير التنمية المحلية: استمرار حملات إزالة للتعديات وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جهود الوحدات المحلية بمحافظات الغربية وأسيوط وقنا والبحيرة منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة الـ21 وحتي الآن، في إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء المخالف بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

في محافظة الغربية، أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إجمالي ما تم إزالته على أملاك الري منذ بدء الموجة إلى 104 حالة بمساحة 32240 متر مربع، إلى جانب 50 حالة تعدي على أراضي حماية النيل بمساحة 2319 متر مربع، و77 حالة على أملاك الصرف بإجمالي مساحة 4421 متر مربع إضافة إلى 12 حالة بمساحة 1904 متر مربع على أملاك الوحدات المحلية وحالتين بمساحة 632 على أملاك السكة الحديد ليصل بذلك إجمالي ما تم إزالته خلال الموجة إلى 245 حالة بإجمالي مساحة 41516 متر مربع.

وفى محافظة أسيوط، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية الأمن تمكنت من تنفيذ إزالات لـ21 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمركزي أسيوط وأبنوب واسترداد 305 متر مربع مباني و323 فدان زراعة، لافتًا إلى أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة 21 بلغ 381 حالة تعدي على مساحة 33 ألف و504 متر مربع مباني و1808 فدان و10 قيراط زراعة على أراضي أملاك دولة و32 حالة تعدي مباني بمساحة 3960 متر و3 حالات على مساحة قيراط و18 سهم أراضي زراعية خاصة بمشاركة ممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وباستخدام معدات الوحدات المحلية.

وفي محافظة قنا، نجحت مراكز المحافظة في تنفيذ إزالات لحالات التعدي المستهدفة ضمن المرحلة الأولى، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية على الأراضي المتعدي عليها من قِبل المواطنين، لافتا إلى أن إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على أراضي أملاك الدولة بلغت 118 حالة، منها 68 حالة تعدي بالمباني على مساحة 14 ألفا و 178 مترا، و50 حالة تعدي بالزراعة، بإجمالي مساحة 51 فدانا و 23 قيراطا، إضافة إلى إزالة 39 حالة تعدي بالمباني على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة فدان و 17 قيراط.

أما في محافظة البحيرة، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها بمدن ومراكز المحافظة ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة منذ بداية الموجة فى 28 أبريل وحتى الآن 1131 قرار إزالة على مساحة 153869 م٢.