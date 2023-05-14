استعد.. العمالة غير المنتظمة 2023| كيفية تسجيل العمالة غير المنتظمة 2023 بالرقم القومي
يستمر بحث عدد كبير من المواطنين عن تسجيل العمالة غير المنتظمة 2023 للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة والتي تصل لـ1000 جنيه من وزارة القوى العاملة، بعدما أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء كلمته في “احتفالية عيد العمال” في الأول من مايو 2023.
وتستعرض «الدستور» كل ماتريد معرفته عن تسجيل العمالة غير المنتظمة 2023 وشروط وطريقة التسجيل لقبض منحة 1000 جنيه من القوى العاملة والمستندات المطلوبة، عبر السطورالتالية.
شروط تسجيل العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة 2023
- يجب على المواطن المستحق تحديث البيانات من واقع البيانات الشخصية ببطاقة الرقم القومي، عبر موقع تسجيل العمالة الغير منتظمة 2023 بالرقم القومي التابع لوزارة القوى العاملة اضغط هنـــــــــــــــــــــــا
- يجب على المواطن المستحق أن يكون مدونًا في بطاقة الرقم القومي للعمالة غير المنتظمة، نوع المهنة أو الحرفة التي يعمل بها العامل غير المنتظم على أرض الواقع.
- يجب على المواطن المستحق إدارجه في سجل التأمينات الاجتماعية والتأمين عليهم، بعد موافقة “وزارة القوى العاملة” على معلومات العمالة غير المنتظمة.
المستندات المطلوبة للتقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2023
- يجب إحضار صورة البطاقة الشخصية للمتقدم وتكون سارية.
- يجب إحضار مستندات خاصة بعدم وجود دخل ثابت خاص بالعامل.
- يجب إحضار طلب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص.
- يجب إحضار شهادة الميلاد للمتقدم حديثة.
- يجب إحضار مستندات شاملة تحتوي على جميع البيانات الشخصية.
خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة
- (الخطو الأولى): يجب الدخول على لينك تسجيل العمالة الغير منتظمة 2023 بالرقم القومي التابع لوزارة القوى العاملة، اضغط هنـــــــــــــــــــــــا
- (الخطوة الثانية): يجب الضغط على إنشاء حساب جديد وقم بإدخال المعلومات المطلوبة بينها:
“كتابة الرقم القومي وكتابة تاريخ الميلاد - كتابة الموقف التأميني - كتابة الاسم رباعي كامل - المهنة - الموقف من التجنيد - كتابة الحالة الاجتماعية- العنوان - كتابة رقم الهاتف”.
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