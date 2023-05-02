الثلاثاء 02 مايو 2023
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مصر

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة من الموبايل وموعد صرف الـ1000 جنيه

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة

تصدر رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2023 من الموبايل عبر موقع وزارة القوى العاملة الرسمي قائمة بحث الكثير من المواطنين خلال الأيام الجاري، بالتزامن مع إعلان الرئيس السيسي، كلمته أثناء احتفالية عيد العمال التي شهدها في الشرقية بصرف 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2023

وحول موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2023 أوضحت وزارة القوى العاملة أنه سيتم صرف المنحة المقدرة بـ1000 جنيه، بعد الانتهاء من إجراءات انشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه.

وأوضحت الوزارة أن انشاء الصندوق يستهدف استثمار الأموال والإنفاق منها على العمالة غير المنتظمة في حالات الطوارئ والأزمات بشكل مستدام بما يعظم العائد التنومي والاجتماعى منه.

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رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

ويستعرض "الدستور" خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2023 بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة من خلال الهاتف المحمول باتباع الخطوات التالية:-

1- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة من خلال هذا الرابط.

2- اختيار تسجيل العمالة الغير منتظمة.

3- قم باختيار أيقونة «اضغط هنا للتسجيل».

4- قم بملء بيانات الاستمارة.

5- ثم قم بالضغط على إرسال.

كيفية انشاء حساب على موقع وزارة القوى العاملة

كما نستعرض لكم خطوات انشاء حساب شخصي على موقع وزارة القوى العاملة للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة العاجلة المقدرة بـ1000 جنيه، عبر السطور التالية:-

1- الدخول إلى رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة.

2- الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

3- ادخال البيانات المطلوبة المتمثلة فيما يلي" الرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والموقف التأميني، والاسم حتى الاسم الرابع والمهنة، والموقف من التجنيد والحالة الاجتماعية، والعنوان، ورقم الموبايل

4- اضغط على حفظ.

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