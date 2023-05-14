"ليكيب": مصطفى محمد خارج قائمة نانت لمباراة تولوز بسبب حملة دعم المثليين

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، عن أسباب عدم تواجد المصري مصطفى محمد، في قائمة فريقه نانت، في مباراته أمام تولوز، والمقرر إقامتها اليوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة والثلاثين لمسابقة دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن المهاجم المصري، رفض المشاركة مع في مباراة تولوز، بسبب رفض المشاركة في حملة «دعم المثليين»، والتي يتم وضعها على قمصان اللاعبين، بتأييد من رابطة الدوري الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلي أن مصطفى محمد رفض ارتداء القميص المغطى بألوان قوس قزح، لدعم المثليين، كجزء من منافسات الجولة الخامسة والثلاثين للدوري.

وأضافت «ليكيب»، أن مصطفى محمد، أبلغ الجهاز الفني لنانت، رفضه المشاركة في المباراة، قبل ثلاثين دقيقة فقط من إعلان تشكيل الفريق، مشيرًا إلى أن المهاجم المصري، بقى في الفندق، بينما ذهب زملاؤه إلى الملعب.

ويحتل نانت، المركز السابع عشر، في جدول الدوري الفرنسي، برصيد 32 نقطة، ليصبح الفريق مهددًا بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

وكان نانت، قد خسر أمام ضيفه ستراسبورج، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي كانت قد جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين للمسابقة، وافتتح حبيب ديالو التسجيل لستراسبورج في الدقيقة 26، وسجل حبيب ديارا الهدف الثاني لستراسبورج في الدقيقة 47، مؤمنًا انتصار فريقه في مباراة اليوم.

وشارك المحترف المصري مصطفى محمد في المباراة كأساسي مع فريقه نانت، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 60 من عمر المباراة.