الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بعد اعتراف البابا فرنسيس بشهداء ليبيا.. هل يجوز أن تعترف الكاثوليكية بقديسا أرثوذكسيا؟

البابا تواضروس
البابا تواضروس

قال الأب جون غبريال الدومينكاني، في تدوينة إن البابا فرنسيس اعترف بقداسة المصريين المستشهدين في ليبيا، الذين كان فيهم شهيد من غانا، كما ان الكنيسة الكاثوليكية الجامعة أدرجت أسمائهم في السنكسار الكاثوليكي الروماني.

عماد عزت، الواعظ القبطي الكاثوليكي، قال إن ذلك ليس خلافا عقيديا، فالشهادة للمسيح امرا واجبا على كل مسيحي، ايا ما كان انتماؤه العقيدي سواء كان كاثوليكيا او  ارثوذكسيا او بروتستانتيا او روم ارثوذكس او اسقفيا، وشهداء الكنيسة والوطن هم فخرا للكنيسة المصرية ككل.

واشار الى ان اعتراف الكنيسة الكاثوليكية بالقديسين غالبا ما ياتي من الفاتيكان اذ يعلن البابا الاعتراف بطوباوية او قداسة فردا من افراد الكنيسة، مؤكدا ان هناك قديسي الكنائس تجتمع عليهم مثل الانبا انطونيوس من الحياة الرهبانية ومارجرجس من الشهداء والبابا اثناسيوس من باباوات مصر.

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