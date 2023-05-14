أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إيفرتون مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.

وقام جوارديولا بالعديد من التغييرات على تشكيل فريقه الذي يواجه إيفرتون، حيث أراح بعض نجومه استعدادًا لموقعة ريال مدريد في دوري الأبطال.

وجلس على دكة البدلاء كل من جون ستونز، كيفين دي بروين، بيرناردو سيلفا وجاك جريليش.

ويقود تشكيل السيتي كل من النرويجي إيرلينج هالاند ويجاوره في خط الهجوم فيل فودين وجوليان ألفاريز.

تشكيل مانشستر سيتي.. تغييرات بالجملة من جوارديولا أمام إيفرتون

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، دياز، لابورتي، أكانجي

خط الوسط: فودين، رودري، جوندجان

خط الهجوم: ألفاريز، هالاند، محرز

🔵 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝑵𝑬𝑾𝑺 🐝



XI | Ederson, Walker, Dias, Laporte, Akanji, Rodrigo, Gundogan (C), Mahrez, Alvarez, Foden, Haaland



SUBS | Ortega Moreno, Phillips, Stones, Grealish, De Bruyne, Bernardo, Gomez, Palmer, Lewis#ManCity | @HaysWorldwide pic.twitter.com/8KSA8mikXd — Manchester City (@ManCity) May 14, 2023

ويتصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف أرسنال، بينما يتواجد فريق إيفرتون في المركز 17 برصيد 32، حصل عليها بعد ما لعب 35 لقاء، حقق الفوز في 7 منهم فقط، وتلقى الهزيمة في 17 مباراة، كما تعادل في 11 مواجهة، وسجل لاعبو إيفرتون 32 هدف، واستقبلت شباكهم 53.