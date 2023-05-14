الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: الآشعة تؤكد جاهزية كامافينجا لمواجهة مانشستر سيتي في الأبطال

كامافينجا
كامافينجا

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني أخبارا سارة بشأن إصابة الفرنسي إدواردو كامافينجا لاعب الفريق، قبل قمة مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري الأبطال.

وتعرض كامافينجا لإصابة قبل نهاية لقاء خيتافي أمس بخمسة دقائق وخرج على أثره متأثرًا بإصابته، ليثير الشكوك حول مشاركته أمام السيتي.

وكشف أنشيلوتي في تصريحات عقب اللقاء عن حجم إصابة الدولي الفرنسي وقال: “كان لديه القليل من الالتواء في الركبة لكنها مجرد ضربة، إنه يستريح غداً مثل أي شخص آخر وسيتدرب يوم الإثنين، كامافينجا سيكون جاهزا”.

وأشار تقرير صحيفة “ماركا” الإسبانية، إلى أن الأشعة التي أجريت للاعب اليوم أثبتت إصابته بالتواء خفيف للغاية في ركبته اليسرى وسيكون متاح للعب أساسيًا في لقاء السيتي.

ويستقبل السيتي نظيره الميرنجي الأربعاء المقبل على ملعب “الاتحاد” في إياب نصف نهائي.

وتغلب الريال على خيتافي بهدف نظيف سجله ماركو أسينسيو أمس ضمن مباريات الجولة الـ 34 من الليجا الإسبانية.

وكان مانشستر سيتي فرض التعادل بهدف لكل فريق على نظيره الريال في ملعب “سانتياجو برنابيو” بلقاء الذهاب.

ريال مدريد كامافينجا إدواردو كامافينجا مانشستر سيتى دورى الأبطال

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