أنشيلوتي: روديجر قدم مباراة رائعة أمام هالاند.. وكرة هدف مانشستر سيتي تجاوزت خط الملعب

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، عن المباراة التي جمعت فريقه بمانشستر سيتي الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا.

وتعادل ريال مدريد مع مانشستر سيتي، بهدف لمثله، على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "نحن نخرج بمشاعر طيبة لمباراة الإياب، من الطبيعي أن يكون لدى السيتي الاستحواذ، كنا نعلم أنه لا ينبغي لنا أن نشعر بالذعر إذا حدث ذلك.. الشيء المهم هو التحكم جيدًا في المسافات بين الخطوط، لأنهم يستطيعون القدوم بسرعة كبيرة".

وأضاف: "بعد هدفنا، لعبنا بشكل جيد للغاية، لعبنا كرة قدم جميلة، نصنع أشياء، ونتحكم.. آمل أن نتمكن من تكرار ذلك في مباراة الإياب".

وتابع: "بعيدًا عن هالاند، حاولنا السيطرة على دي بروين وجوندوجان، وجميع اللاعبين بين الصفوف، وهناك، كان عمل كروس ومودريتش رائعًا. المحاربون القدامى هم أعمدة تلك المباريات من هذا القبيل.. إنهم، مع بنزيما، هم من يديرون الوقت.. إنها أمور مهمة جدًا في هذا النوع من المباريات لإقناع الشباب بأنه يمكننا الخروج منها".

وأردف: "روديجر لعب مباراة رائعة أيضًا، لم يكن الأمر سهلًا، قدم مباراة رائعة، لديه جودة وخبرة، يجب التأكيد على ذلك، لكن مثل الفريق بأكمله في الدفاع، وكامافينجا، في الشوط الثاني، طُلب منه أن يلعب أكثر بالكرة، ويترك فينيسيوس في الجناح.. لكن إدواردو هو بمثابة الضامن أينما كان يلعب، إنه يحرز تقدمًا كبيراً.. من أجل العودة، علينا التحلي بالصبر أكثر في صراعات الكرة. التمريرات التي وجدناها في الشوط الثاني ، كان بإمكاننا القيام بها في أول عشرين دقيقة من المباراة أيضًا".

وعن هدف مانشستر سيتي والشكوك التي حامت حول شرعيته، قال:"الكرة خرجت خارج خط التماس، رأيتها ولا أعرف لماذا لم يتم مشاهدتها في غرفة الفيديو، لا أعلم أيضًا لماذا منحني الحكم بطاقة صفراء، أنا لست لاعبًا حتى يمنحني بطاقة صفراء".