الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس الغد حار نهارًا والعظمى بالقاهرة 32

طقس حار
طقس حار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية. 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 32 19
العاصمة الإدارية 33 18
6 أكتوبر 33 18
بنهــــا 32 20
دمنهور 32 19
وادي النطرون 32 19
كفر الشيخ 31 19
المنصورة 32 19
الزقازيق 32 19
شبين الكوم 32 19
طنطا 31 18
دمياط 25 18 
بورسعيد 24 18
الإسماعيلية 32 18
السويس 31 19
العريش 24 17
رفح 25 17
رأس سدر 32 19
نخل 30 12
كاترين 28 11
الطور 30 20
طابا 31 18
شرم الشيخ 33 22
الإسكندرية 25 17
العلمين الجديدة 24 17
مطروح 23 16
السلوم 26 15
سيوة 30 16
رأس غارب 31 21
الغردقة 32 21
سفاجا 33 20
مرسى علم 33 21
شلاتين 32 22
حلايب 28 20
أبو رماد 31 21 
رأس حدربة 31 20
الفيوم 32 19
بني سويف 32 19
المنيا 32 18
أسيوط 33 18
سوهاج 34 20
قنا 37 21
الأقصر 36 20
أسوان 38 22
الوادى الجديد 34 20
أبوسمبل 37 21

الأرصاد معظم الأنحاء هيئة الأرصاد الجوية غدا شديد الحرارة درجات الحرارة

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