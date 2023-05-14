الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"خناقة على هيروين".. إحالة 4 مسجلين قتلوا فتاة في كرداسة للجنايات

حبس
حبس

أحالت النيابة العامة 4 مسجلين جنائيا للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل فتاة بعد نشوب خلافات بينهم على مواد مخدرة في كرداسة.

واعترف 4 عاطلين متهمين بقتل سيدة في كرداسة، عقب القبض عليهم، أن القتيلة من متعاطي المواد المخدرة، واعتادت شراء الهيروين منهم، حيث أنهم يتاجرون في المواد المخدرة.

أضاف المتهمون أنهم قرروا قتل المجني عليها، بعد رفضها سداد قيمة كمية من الهيروين حصلت عليها، فاستدرجوها، ثم أنهوا حياتها خنقا، وتخلصوا من جثتها بمكان العثور عليها، بطريق المريوطية في كرداسة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد العثور على جثة بطريق المريوطية في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة سيدة ملقاة بجانب الطريق.

عقب مناظرة الجثة، تم نقلها إلى مشرحة زينهم تنفيذا لقرار النيابة العامة، وكشفت تحريات رجال المباحث أن 4 عاطلين وراء ارتكاب الجريمة.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

هيروين إحالة مسجلين للجنايات قتل فتاة كرداسة النيابة

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