الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"حماة وطن" يعلن تأييده لنظام القائمة المغلقة: هو الأنسب للحياة النيابية

الدكتور محمود صلاح
الدكتور محمود صلاح

ثمن الدكتور محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ عن حزب «حماة الوطن»، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء الحوار الوطني.

وقال خلال كلمته بالجلسة الخاصة بمناقشة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي قضية «النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب»: نحن هنا نبحث عن خلق مجال سياسي ديمقراطي أكثر فاعلية، ما يضمن تشجيع المواطنين للمشاركة في الحياة السياسية لإحداث تغيير في الدولة.

وأضاف أن حزب «حماة الوطن» يرى أن النظام الانتخابي الحالي هو الأنسب "نظام القائمة المغلقة"، لأنه يمثل رضاء المواطنين ويحقق العدالة، ويضمن تمثيل كل أطياف الشعب المرأة والشباب وذوي الإعاقة والمسيحيين وخلافه من النسب التي نص عليها الدستور، كما أنه يضمن تقوية الأحزاب".

واتفق أعضاء الحزب على الموافقة على أن الترشح لمزدوجي الجنسية، أمر مرفوض، فلابد أن تكون الجنسية مصرية منفردة، كما أن هناك اتفاقًا حول تأدية الخدمة العسكرية لمن يحمل الجنسية المصرية فقط.

الحوار الوطنى الحياة النيابية نظام القائمة المغلقة التمثيل النيابي الجلسات النقاشية للحوار الوطني

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